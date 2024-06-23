حقيقة رحيل إمام عاشور وأكرم توفيق عن الاهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة رحيل الثنائي إمام عاشور وأكرم توفيق عن النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها الثنائي رفقة صفوف المارد الأحمر.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: “ما يتردد بشأن رحيل ثنائي الاهلي إمام عاشور وأكرم توفيق للاحتراف الخارجي غير وارد، ومسئولو الأحمر يرفضوا رحيلهم لكونهم من العناصر الأساسية ضمن صفوف الفريق”.

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وأضاف: “بالفعل يوجد بعض العروض الشفهية لعدد من لاعبي الاهلي الفترة الأخيرة أبرزهم إمام عاشور وأكرم توفيق وكهربا ومحمد الشناوي، ولكن مسئولو الأحمر أغلقوا هذا الملف لكونهم من التشكيل الأساسي للفريق”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الاهلي لتحقيق الفو في مباراة الزمالك القادمة، لرد اعتباره خاصة بعد الخسارة في الدور الأول بهدفين لهدف، حيث أحرز ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري، فيما أحرز هدف الأهلي الوحيد أحمد عبد القادر.