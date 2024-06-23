غياب 3 نجوم من الاهلي عن مباراة القمة

أبلغ الجهاز الطبي بالنادي الاهلي بقيادة أحمد جاب الله، السويسري مارسيل كولر تأكد غياب ثنائي الفريق عمر كمال عبد الواحد وبيرسي تاو عن مباراة القمة المقبلة.

ويلتقي الاهلي نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أقرأ أيضًا.. ردود أفعال مثيرة من جماهير الزمالك وساخرة لـ الاهلي بسبب مباراة القمة

وتأكد غياب كل من عمر كمال عبد الواحد وبيرسي تاو وعدم لحاقهم بمباراة القمة المقبلة، بخلاف تأكد غياب علي معلول المصاب بقطع في وتر أكيلس.

ويسعى النادي الاهلي لتحقيق الفوز على الزمالك في المباراة المقبلة للثأر من هزيمته في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف.

وكان الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الأخيرة على حساب الداخلية بهدفين لهدف، فيما حقق الزمالك الفوز على فاركو بهدفين دون رد.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.