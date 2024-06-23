حسم مصير علي معلول النهائي مع الاهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على طلب التعاقد مع لاعب بديل لعلي معلول خلال الفترة المقبلة.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس، حيث تأكد غيابه عن المارد الأحمر حتى نهاية الموسم المقبل.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كولر يحب معلول، ولكنه يعشق عمله والاهلي أكثر من أي شيء بكل تأكيد، ولكنه طلب ضم ظهير أيسر آخر بديًلا لعل معلول”.

وأضاف: “كولر طلب ضم لاعب أجنبي بديلًا لعلي معلول، وذلك بعد تأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري”.

واختتم: “إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب لديهم النية لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة تقديرًا لعطاءه مع الفريق، ولكن هناك استقرار على ضم بديل لعلي معلول خلال الفترة المقبلة”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.