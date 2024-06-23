"الأزمة تتفاقم".. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك للتصعيد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا طارئا اليوم الأحد بمقر النادي، لبحث تداعيات رفض رابطة الأندية تنفيذ مطالب النادي، وتعديل جدول مباريات الدوري المصري.

وعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، اجتماعا أمس السبت، مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، لبحث حل الأزمة، ولكن لم يتوصل الطرفان لحل في ظل تمسك نادي الزمالك بحقوقه كاملة وعدم خوض مباراة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، سوى عقب تعديل جدول المباريات وخوض المنافس مبارياته المؤجلة.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، سوف يعقد اجتماعا في الثانية ظهر اليوم الأحد، بمقر النادي، لبحث التصعيد ضد رابطة الأندية ولجنة المسابقات، في ظل رفض تنفيذ طلباته.

وأوضح المصدر، أن هناك اتجاها داخل نادي الزمالك، لتصعيد الأمور دوليا، بشكوى للاتحاد الدولي، بعدم انتظام مواعيد مسابقة الدوري، وخوض مباريات في الدور الثاني قبل الانتهاء من مؤجلات الدور الأول للبطولة.

وأضاف المصدر، أن هناك أيضا اتجاه لتقديم شكوى ضد أحد أعضاء رابطة الأندية المحترفة، بسبب تحدثه الغير لائق تجاه نادي الزمالك في الأزمة الحالية.

وأتم المصدر: "نادي الزمالك لن يتراجع عن موقفه، ومتمسك بجميع طلباته ولن يخوض أي مباراة في الدوري، سوى عقب تعديل جدول المباريات بشكل منتظم، وخوض المنافس المباريات المؤجلة.

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