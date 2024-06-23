"الدرجة الرابعة في انتظاره".. عضو رابطة الأندية يكشف مصير الزمالك حال انسحابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن العقوبات التي تنتظر نادي الزمالك، حال تمسكه بالانسحاب من باقي مباريات الدوري مثلما أعلن مجلس إدارته، مؤكدا أن رابطة الأندية، ليست طرفا في القضية.

وقال ثروت سويلم في لقاء تلفزيوني على قناة النهار في برنامج "بلس 90": "مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موعدها معلن منذ شهرين، وحال تخلف نادي الزمالك عن التواجد سيتم احتساب النتيجة 2-0 للأهلي وخصم 3 نقاط من رصيده و3 نقاط في نهاية الموسم".

أكمل: "نحن لا نجامل أي نادي، ومسؤولي الزمالك لا يرغبون أن نتحدث وعند السكوت يطالبونا بالرد وعند الرد وتبرير الموقف ميعجبهمش الكلام".

أضاف: "هل الزمالك افتكر حاليًا أنه يطلب تعديل جدول المباريات بعد شهرين من إعلانه؟ والزمالك له 7 مؤجلات والأهلي له 9 مؤجلات رغم أنه يشارك في بطولات أكثر".

وأتم تصريحاته: "حال تكرار انسحاب الزمالك من المباريات مثلما يرددوا سيتم تطبيق اللائحة المعلن بها عند كل الأندية، واللائحة بتقول أنه يتم هبوطه للدرجة الرابعة".

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