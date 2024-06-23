“يبقى أنا ورمضان نرجع".. الحضري يوجه رسالة نارية للأهلي بسبب ضم كهربا وإمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

انتقد عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، النادي الأحمر، بسبب التعاقد مع محمود كهربا وإمام عاشور في السنوات الماضية.

وقال عصام الحضري في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "قلت إن تعاقد الأهلي مع كهربا وإمام عاشور ضد مبادئ النادي، رغم أنهم أصدقائي".

أضاف: "إذا كان تعاقد الأهلي مع إمام وكهربا احترافًا يبقى رمضان صبحي يرجع وأنا أرجع، وإذا كنت ستطبق المبادئ والقيم فهناك أكثر من لاعب لن يدخلوا النادي".

أكمل: "مبادئ الأهلي لم تتجزأ أيام صالح سليم وثابت البطل، عندما أخطئ لا تتقبل اعتذاري، ولكن عندما يكون اعتذاري مقبولًا ينتهي الأمر، ولا تقولون خرج واعتذر في برنامج، هو اعتذر في برنامج فكاهي، ولأنه على مزاجك تقبلت الاعتذار، ولم يعد هناك مبادئ وقيم وعاطفة".

وأوضح: " قلت قبل ذلك، لو عاد بي الزمن لن أترك الأهلي للاحتراف في سيون السويسري، وسأظل أقول ذلك دائمًا".

وأتم تصريحاته: "لا أعلم الغيب، لكنني كحضري لا أسعى للعودة للنادي الأهلي حاليا، وأعمل الآن مع منتخبات فقط، لأنني أعلم بعد هذه الحلقة سيخرجون ويقولون إنني نادمًا".

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