"20 سنة مبيكسبش الأهلي".. سيد عبدالحفيظ يعلق على انسحاب الزمالك: عاوزين إيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على مطالب نادي الزمالك، بالانسحاب من مواجهة الأهلي المقبلة، وعدم خوض باقي مباريات الدوري، سوى عقب تعديل جدول المباريات.

قال سيد عبدالحفيظ في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي 2": "من حق أي فريق يطالب بحقه لكن الزمالك عايز أي؟ هل لو كورة زيزو دي كانت جت جول الزمالك كان هيطلع بيان ويعلن عدم خوض المباريات؟".

أكمل: "ده مش مبدأ لازم يكون عندك مبدأ، الزمالك لاعب سموحة دور أول ودور ثاني الزمالك، طب بيطالب بأية عايزين نفهم؟".

أضاف سيد عبدالحفيظ: "الزمالك بقاله ربع قرن مكسبتش بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم أنه بيلعب كل ماتشاته بحكام أجانب، وعمره ما كسب الأهلي في أفريقيا رغم كل ماتشاته بحكام أجانب".

أوضح: "آخر 20 سنة الزمالك مكسبتش الأهلي في الدوري بحكام أجانب، إلا مرتين والماتشين كانوا تحصيل حاصل وبنلعب فيهم بالبدلاء، يبقى أزمة نادي الزمالك فين عاوزين نفهم؟".

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