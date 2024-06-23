شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلجأ للشئون القانونية لدراسة عقد سامسون قبل مخاطبته رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ مسئولو نادى الزمالك للشئون القانونية والمتخصصين فى صياغة العقود من أجل دراسة عقد البنينى سامسون أكينولا، الذى رحل إلا بلاده ولم يعد إلى النادى لاستكمال الموسم، بداعى عدم حصوله على مستحقاته المالية التى وصلت لـ6 أشهر، حيث يرغب مسئولو الزمالك في دراسة كافة بنود عقد اللاعب لتحديد موقف النادى من تلك الأزمة، وقبل أن يتم مخاطبة اللاعب بشكل رسمي.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة الزمالك قد تقدم عرضًا لسامسون بجدولة مستحقاته قبل أن تصل للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث يعمل مجلس الإدارة الحالي على حل كافة الأزمات التى تحيط بالنادى.

سامسون أكينيولا انضم إلى صفوف الزمالك في أكتوبر 2022 قادمًا من كاراكاس الفنزويلي مقابل 1.2 مليون دولار، وبحسب عقد المهاجم البنيني يحصل على إجمالي 2.4 مليون دولار خلال السنوات الأربع التي تعاقد فيها مع الزمالك، يتقاضى أكينولا وفقًا للعقد "576 ألفا و930 دولارا بالموسم الأول، و538 ألفا و466 دولارا في الموسم الثاني، و615 ألفا و386 دولارا في الثالث، و692 ألفا و306 دولارات في الموسم الرابع".

سامسون شارك مع الزمالك خلال 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين بجميع المسابقات، وساهم المهاجم البنيني في الحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.