شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد مؤجلات الدوري خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال الساعات المقبلة، جدول مؤجلات الدوري المصري بترتيب الجولات، وسيكون هناك حرص من الرابطة على إقامة المباريات في نفس التوقيت، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في المسابقة.

وتعتزم رابطة الأندية المصرية المحترفة إنهاء مسابقة الدوري العام هذا الموسم، يوم 16 أغسطس المقبل.

وصرفت رابطة الأندية المصرية المحترفة مستحقات حكام الدوري الممتاز قبل إجازة عيد الأضحى، وتسلم الحكام مستحقات إدارة 9 جولات من بطولة الدوري الممتاز حتى الجولة 25 من مسابقة الدوري.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في منصبه خلال الموسم المقبل، لاستكمال خطة تطوير التحكيم التي بدأها هذا الموسم، والتي بدأت تؤتى ثمارها، حيث سيتم الدفع بعدد من الحكام الجدد فى الفترات المقبلة.