شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى والشيخ أبرز 8 غيابات عن الإسماعيلى أمام فيوتشر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل النادي الإسماعيلي ضيفاً على مودرن فيوتشر، في الرابعة عصر اليوم، الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويغيب عن الإسماعيلى فى مباراة مودرن فيوتشر اليوم كل من أحمد الشيخ، باسم مرسي للإصابة، ومحمد نصر لحصوله علي الإنذار الثالث، وحمدي النقاز للإيقاف من الفيفا، ومحمد هاشم، وكريم عرفات، وأحمد محسن، ومحمد حسن للاستبعاد الإداري.

ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، بحثا عن تحسين مركزهما في جدول الدوري، ويحتل فيوتشر المركز السابع برصيد 38 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

في خط الدفاع: حاتم سكر، محمد بيومي، محمد دسوقي، عصام صبحي، عماد حمدي.

خط الوسط: هشام محمد، محمد عمار، حسن صابر، نادر علاء، عبد الكريم مصطفى، عمر الساعي، محمد خطاوي، محمد مخلوف، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: محمد عبد السميع، عبدالله حسن، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي، نادر فرج، خالد النبريصي، علي الملواني، إيريك تراوري.