شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر بعد التتويج بآخر بطولة اسكواش: لا توجد طريقة أفضل لإنهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

أعربت البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، عن سعادتها بعد التتويج بآخر بطولة فى الموسم الجاري، وهي بطولة العظماء الثمانية التي أقيمت في سياتل بأمريكا.

وكتبت نوران جوهر عبر حسابها على فيس بوك، "الحمد لله بطل بطولة العظماء الثمانية للمرة الثالثة، عاجزة عن الكلام وممتنة".

وأضافت، "لا توجد طريقة أفضل لإنهاء ما كان موسمًا رائعًا الحمد لله، شكرًا جزيلًا لكل شخص كان بجانبي خلال أصعب اللحظات قبل أفضل اللحظات، هذا تعني الكثير بالنسبة لي، وقت الاحتفال، عطلة الموسم ها أنا قادمة".

وتوج في الساعات الأولى من صباح اليوم الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر ببطولة العظماء الثمانية "الأبطال"، التى استضافتها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجاري، خلال الفترة بين 18 إلى 22 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في لدور النهائي على مواطنه مصطفى عسل بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 17 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 5-2 retired.

بينما فازت نوران جوهر على نور الشربيني بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-2, 11-9, 11-10.