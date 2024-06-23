شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر يخضع لأشعة لتحديد موعد مشاركته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع مهاب ياسر ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، لفحوصات طبية وأشعة اليوم لتحديد موعد عودته لمشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات المقبلة.

ويعانى مهاب ياسر من إصابة بكدمة فى الكاحل تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، منعته من المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية ويخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل التعافى من الإصابة والتواجد في التدريبات الجماعية للفريق.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جلسة طارئة اليوم، الأحد، لمناقشة أزمة خوض مباراة القمة، المقرر لها الثلاثاء المقبل أمام الأهلى في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الموقف النهائي للزمالك، بشأن خوض المباراة من عدمه، في ظل تمسك الأبيض بعدم خوض أي مباراة بالدور الثانى من الدورى، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة من الدور الأول بالبطولة.

