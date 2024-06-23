شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسل 70 ألف دولار لاتحاد الكرة قيمة استقدام حكام أجانب لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 12:46 م

أرسل مسئولو النادى الأهلى منذ ساعات قليلة 70 ألف دولار لاتحاد الكرة قيمة استقدام طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يصل طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مساء اليوم الأحد استعداداً للمباراة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري، عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.