شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر نجوم الأهلي من الانشغال بأزمة مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 01:00 م

حذر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه من خطورة الانشغال بأزمة مباراة القمة أمام الزمالك، مشدداً على أن كل اللاعبين لابد أن يتعاملوا على أساس أن الفارس الأبيض سيخوض اللقاء.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وطالب كولر لاعبيه بعدم الانخداع بأزمة مباراة القمة التى من شأنها خروج اللاعبين عن تركيزهم ورغبتهم فى مواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز على قمة الدوري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.