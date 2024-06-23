شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خلاف كولر والأهلي بسبب تمديد تعاقد علي معلول والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 10:43 ص

كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة الخلاف بين مسئولى الأهلى والسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق بشأن تمديد التعاقد التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر بيعشق على معلول بس بيعشق نفسه أكثر، وقال لمسئولى الأهلى أنا معنديش مشكلة مع تمديد تعاقد معلول، بس أنا عايز اللاعب الجاهز، ومعلول مصاب وهيغيب فترة طويلة".

وأضاف شوبير، "مسئولو الأهلى أبلغوا كولر بأنهم يريدون تمديد تعاقد على معلول تقديراً لمسيرته التاريخية مع القلعة الحمراء، ولن يتراجعوا عن تنفيذ هذا القرار".

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.