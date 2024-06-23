شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: اجتماع مجلس الإدارة لحسم مصير الفريق فى المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد سالم ، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك ، أن الاجتماع المقرر أن يعقده مجلس إدارة النادى اليوم ليس لمناقشة خوض المباراة من عدمه، خاصة أن الإدارة قررت عدم خوض أى مباراة من الدور الثانى إلا بعد تنفيذ مطالبها.

وقال سالم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الاجتماع الذى سيٌعقد بعد قليل لحسم مصير المرحلة القادمة، وخارطة طريق الفريق، والخطوات المقرر اتخاذها لحفظ حقوق النادى الأبيض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزمالك لن يخوض المباراة أمام الاهلى إلا فى حالة واحدة وهي تنفيذ المطالب التي أعلنها النادى فى البيان الرسمي.

وجاءت مطالب الزمالك كالتالى ..

أولا : نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماماً، كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو و منعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

ثانياً: أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

ثالثاً: انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم و ترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

رابعاً: أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

