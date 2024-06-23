شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يهزم المغرب فى نصف نهائي بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فاز المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية على مع نظيره المغربى بنتيجة 2 /0 ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ليتأهلن إلى النهائى.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على موريشيوس بنتيجة “2-0“، بينما تأهل المغرب بعد الفوز على كينيا بنتيجة “2-0“.

وتأهل منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد تصدر المجموعة الرابعة حيث حقق الفوز في مباراتين، فقد فاز في الجولة الأولى على الكاميرون بنتيجة “2-0“ كما فاز على غانا في الجولة الثانية بنتيجة “2-0“.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

منتخب الرجال

عاطف عادل

يوسف ناصر

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.