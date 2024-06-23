شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجتمع مع السولية وهانى لحسم ملف تمديد التعاقد.. ومفاجأة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 10:14 ص

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن النادى الأهلى بصدد عقد جلسة خلال أيام مع الثنائى عمرو السولية ومحمد هانى لاعبا المارد الأحمر لحسم ملف تمديد التعاقد.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "خلال أيام قليلة سوف يعقد مسئولو الأهلى جلسة مع محمد هانى وعمرو السولية لحسم ملف تمديد تعاقدهم الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري".

وعن صراع حراسة المرمى علق شوبير: "خلال يومين سوف تحدث مفاجأة، وهى ليس عروض لأي من الحراس ولكنها حاجة قومية ولن أكشف تفاصيل أخرى حفاظاً على سرية الأمر".

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.