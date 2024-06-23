شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لا يعرف الهزيمة منذ 233 يوماً قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة مهمة أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وقبل اللقاء المرتقب، لم يتذوق فريق بيراميدز طعم الهزيمة فى المسابقة المحلية سوى مرة واحدة كانت أمام سيراميكا، فى المباراة التي جمعت الفريقين فى الثالث من نوفمبر الماضي، أي قبل نحو 7 أشهر وأسبوعين و5 أيام، ما يعادل 233 يوماً، والتي انتهت بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

ويسيطر فريق بيراميدز على صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، وذلك بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

على الجانب الآخر، كان المقاولون العرب قد حقق فوزاً ثميناً في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري.

واستقر المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.