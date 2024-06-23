شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبحث عن استعادة وصافة الدوري أمام سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي المصري مع سيراميكا، في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يدخل الفريق البورسعيدي لقاء اليوم منتشيا عقب الفوز الثمين على الزمالك بثنائية مقابل هدف في المباراة الماضية، ويبحث مواصلة الانتصارات من أجل استعادة وصافة الدوري التي خطفها منه الأهلي.

فيما يبحث سيراميكا استعادة توازنه فى مسابقة الدوري بعد الخسارة المفاجئة من سيراميكا في الجولة الماضية، وتحسين مركزه فى جدول الدوري، واستعادة عروضه القوية التي كان عليها فى المسابقة، قبل أن تشهد الفترة الأخيرة تباين في مستوى سيراميكا وتراجع فى نتائجه بمشوار المسابقة.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

بينما على الجانب الآخر يحتل سيراميكا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.