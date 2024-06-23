شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة رحيل محمد عبد المنعم فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر فى النادي الأهلي حقيقة اقتراب محمد عبد المنعم مدافع الفريق من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال ميركاتو الصيف الذي سيبدأ بعد أسابيع قليلة.

وارتبط اسم عبد المنعم خلال الساعات الماضية بالرحيل لنادي موناكو الفرنسي أو اتحاد جدة السعودى.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، "نعلم جيداً أن عبد المنعم على رادار عدة أندية، سواء أوروبية أو خليجية، لم لا وهو أفضل مدافع داخل أفريقيا خلال الموسمين الأخيرين، ومن حقه التفكير فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي، ولكن لابد أن يتم ذلك وفقاً للطرق الشرعية، لاسيما أن اللاعب مُرتبط بعقد مع النادى مازال مُستمراً حتى يونيو 2025".

ويفاضل محمد عبد المنعم مدافع الاهلى ومنتخب مصر بين عرضى اتحاد جدة السعودى وموناكو الفرنسى للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ محمد عبد المنعم زملاءه فى الأهلى بامتلاكه عرضين للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري من اتحاد جدة السعودى وموناكو الفرنسى.

ويرغب مسئولو اتحاد جدة فى حسم صفقة محمد عبد المنعم حيث تم رصد مبلغ مغرٍ لإتمام التعاقد مع اللاعب الذى يمتلك عروضاً قوية للرحيل عن الأهلى.

ولم تتلق إدارة الأهلي أية عروض خارجية بشكل رسمي للحصول على خدمات محمد عبد المنعم، ولكنها أبدت مرونة في الموافقة على تحقيق حلم اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، لاسيما أن اللاعب يضغط بشدة لإقناع ناديه بخوص تجربة الاحتراف في سن مبكرة، في ظل اهتمام أكثر من نادي خارجي بالتعاقد معه.

جاء تغيير موقف إدارة الأهلي بشأن الترحيب برحيل محمد عبد المنعم رغم أنه المدافع رقم 1 في خط دفاع الأهلي ومن أهم الركائز الأساسية في صوف النسور الحمر مع اقتراب النادي من إبرام صفقات قوية لتدعيم دفاع المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وكان حجازى قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش فى صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة ثم انتقل إلى الفريق السعودى بعقد دائم.

كان نادى اتحاد جدة السعودى قد استقر على رحيل النجم المصرى أحمد حجازى قائد الفريق بنهاية الموسم الجارى حيث يرتبط بتعاقد مع النادى السعودى حتى صيف 2026.