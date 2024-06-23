«يبقى أنا ورمضان نرجع».. عصام الحضري يوجه رسالة قوية لـ الأهلي بسبب كهربا وإمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادا حادا للقلعة الحمراء، بسبب التعاقد مع محمود كهربا وإمام عاشور في السنوات الماضية.

وقال الحضري، في تصريحات عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "قلت إن تعاقد الأهلي مع كهربا وإمام عاشور ضد مبادئ النادي، رغم أنهم أصدقائي".

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر السابق: "إذا كان تعاقد الأهلي مع إمام وكهربا احترافًا يبقى رمضان صبحي يرجع وأنا أرجع، وإذا كنت ستطبق المبادئ والقيم فهناك أكثر من لاعب لن يدخلوا النادي".

وتابع: "مبادئ الأهلي لم تتجزأ أيام صالح سليم وثابت البطل، عندما أخطئ لا تتقبل اعتذاري، ولكن عندما يكون اعتذاري مقبولًا ينتهي الأمر، ولا تقولون خرج واعتذر في برنامج، هو اعتذر في برنامج فكاهي، ولأنه على مزاجك تقبلت الاعتذار، ولم يعد هناك مبادئ وقيم وعاطفة".

وأوضح الحضري: " قلت قبل ذلك، لو عاد بي الزمن لن أترك الأهلي للاحتراف في سيون السويسري، وسأظل أقول ذلك دائمًا".

واختتم عصام الحضري تصريحاته بالقول: "لا أعلم الغيب، لكنني كحضري لا أسعى للعودة للنادي الأهلي حاليا، وأعمل الآن مع منتخبات فقط، لأنني أعلم بعد هذه الحلقة سيخرجون ويقولون إنني نادمًا".