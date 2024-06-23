غداً.. الاتحاد السكندرى يواجه فاركو ببرج العرب

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فريق فاركو غدا الاثنين فى السابعة مساءا بستاد برج العرب

ويحاول الكابتن طارق العشرى المدير الفنى فى تلك المباراة ان يعدل من رمانة ميزان الفريق نحو الفوز خاصة عقب الهزائم المتتالية التى تلقاها الفريق الاخضر والتى كان اصعبها خروج الاتحاد من الدورال٣٢ من بطولة كأس مصر امام فريق ابوقير

ومما لاشك فيه ان العشرى يحاول ان يقضى وقته حتى نهاية الموسم بأفضل النتائج وان يترك الفريق الاخضر فى مكان آمن بجدول الدورى

يذكر ان الاتحاد السكندرى لديه ٣٦ نقطة ويحتل المركز الثامن وفاركو لديه ٢٢ نقطة ويحتل المركز ال١٥