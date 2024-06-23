جورج راسل: لم تكن لدينا مثل هذه الثقة في فريقنا من قبل

ياسر رشاد - القاهرة - اكد جورج راسل سائق فريق مرسيدس ان الفريق لم يكن في حالة من الثقة ابدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة مثلما هو الحال حاليا في سباقات الموسم الحالي .

وكان جورج راسل وزميله لويس هاميلتون قد احتلا المركزين الثالث والرابع في التجارب التأهيلية لجائزة برشلونة الكبرى وبالتالي سينطلقا من الصف الثاني في السباق النهائي خلف المتصدرين لاندو نوريس سائق مكلارين و ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول للتواصل انجازات فريق مرسيدس بعد اسبوعين فقط من الصدارة التي حصل عليها راسيل في التجارب التأهيلية لسباق جائزة كندا الكبرى ثم حصوله على المركز الثالث في السباق النهائي ليحقق لفريق مرسيدس اول مركز من المراكز الثلاث الاولى هذا الموسم .

وقال جورج راسل في تصريحات قبل خوض السباق النهائي لجائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان على حلبة كاتالونيا : لاشك اننا في افضل وضع لنا في السنوات الثلاث الأخيرة وثقتنا كبيرة في السيارة التي نشارك بها في السباقات . هذا طبيعي إلى حد بعيد فنحن على مدار ثلاث سنوات نكتسب خبرات كبيرة كل منا في مكانه داخل الفريق وبالتالي وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.

وأضاف سائق فريق مرسيدس : الكل يعلم مدى صعوبة المنافسة بين الفرق في البطولة والفوارق بسيطة للغاية بين السيارات حاليا لذلك اعتقد انه في السباقات القادمة الفارق بين السائقين سيكون في الأساس فارق في المراكز التي ندخل بها السباقات لذلك فالمنافسة صعبة للغاية .

واختتم جورج راسل تصريحاته قائلا : اني أقف هنا وكلي ثقة وفخر بما حققناه في الآونة الأخيرة واتمنى ان نواصل على نفس المنوال.