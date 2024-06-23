شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن تطورات المصابين فى الأهلي قبل قمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق تقريراً عن تطورات تأهيل اللاعبين المصابين، وموقف برامجهم التأهيلية قبل خوض لقاء القمة أمام الزمالك.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتضم قائمة المصابين فى الاهلى كلاً من التونسى على معلول الذى خضع لجراحة وتر أكيليس، وبيرسى تاو الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية، وعمر كمال عبد الواحد الذى يعانى من شد فى العضلة الأمامية، ومصطفى مخلوف الحارس الذى يعانى من كسر فى عظام الوجه.



وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.