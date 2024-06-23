شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام إسبانى يصل القاهرة غداً لإدارة قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو اتحاد الكرة إجراءات وصول طاقم الحكام الإسبانى إلى القاهرة غدا، الاثنين، لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل فى الدورى المصرى.

وأرسل مسئولو النادى الأهلى منذ ساعات قليلة 70 ألف دولار لاتحاد الكرة قيمة استقدام طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري، عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.