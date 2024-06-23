شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نمتنع عن خوض كل مباريات الدور الثانى وليس الأهلى فقط والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك ، أن النادى لا يمتنع عن خوض مباراة الأهلى فقط، المقرر لها بعد غد الثلاثاء بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، بل عن كل مباريات الدور الثانى.

وقال سالم فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الزمالك يرفض خوض أى مباراة من الدور الثانى من بطولة الدورى، وليس مباراة الأهلى فقط، فالأزمة ليست مع الأهلى بل في مباريات الدور الثانى.

وأضاف المتحدث الرسمي للزمالك، أن جلسة النادى مع رابطة الأندية التي عٌقدت أمس تم خلالها إعلان التمسك بالمطالب الأربعة التي طلبها الزمالك فى البيان الرسمي الذى تم إصداره عقب مباراة المصرى.

وعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة مع رابطة الأندية أمس لمناقشة مطالب الأبيض، إلا أن مجلس الزمالك رفض وتمسك بمطالبه الأربعة.