شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات فى تشكيل المصري أمام سيراميكا بسبب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 02:30 م

يجري الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، تعديلات على التشكيل الأساسي للمصري خلال مواجهة سيراميكا، وذلك بسبب الإصابات التى عصفت بالفريق البورسعيدي.

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة سيراميكا فى الجولة 27 من الدوري والتي تجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب.

وتأكد غياب سبعة لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا.

ويغيب أمادو با وسمير فكري، اللذان حصلا على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف واحد.

فيما تضم قائمة المصابين حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، والذي أصيب بشرخ في إصبع القدم الكبير وتم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الأصبع، بالإضافة لإسلام عطية المصاب بجزع في الرباط الخارجي للركبة، فيما يغيب حسن علي لإصابته بكدمة في مفصل الركبة، بينما تضم القائمة أيضًا الغاني ليستويل أمانكونا المصاب بشد في عضلة السمانة، وكذلك الحارس عصام ثروت المصاب بالتهاب في أوتار الكتف.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.