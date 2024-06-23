شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتابع حالة أحمد رفعت رغم خروجه من حسابات الموسم الجاري والان مع تفاصيل الخبر

يتابع مسؤولو نادي مودرن فيوتشر تطورات حالة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، والذي يخضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الفترة الحالية للاطمئنان على اللاعب بشكل تام قبل اتخاذ أي قرار بعودته إلى الملاعب.

وكان أحمد رفعت قد استقر فى العناية المركزة لفترة تصل إلى شهر، قبل أن يغادر المستشفى ويستقر بمنزله، ليبدأ رحلة الفحوصات الطبية.

وتعرض رفعت فى شهر مارس الماضي لوعكة صحية بعد سقوطه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري، دون أي تدخل على أرض الملعب، قبل أن تهرع الأجهزة الطبية إلى اللاعب والذي توقف قلبه بشكل مفاجئ، ليتم نقله إلى أقرب مستشفى.

وبات في حكم المؤكد غياب أحمد رفعت عن مودرن فيوتشر خلال الموسم الجاري، حيث يرفض مسؤولو النادي المجازفة بحياة اللاعب، ويشترطون الاطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى المشاركة.

ويناقش مسئولو مودرن فيوتشر ترتيبات حل أزمة مستحقات مروان صحراوي لاعب الفريق السابق، وذلك لإنهاء الأزمة ورفع إيقاف القيد عن النادي.

وكشف مصدر بمودرن فيوتشر أن مسئولى النادى فتحوا باب التواصل مع التونسى مروان صحراوى لاعب الفريق السابق لحل أزمة المستحقات المتأخرة لدى اللاعب، والتى أدت إلى إيقاف قيد النادى خلال الساعات الأخيرة.