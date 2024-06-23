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الامارات | الغيابات تزعج إسبانيا قبل مواجهة ألبانيا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاب كل من ناتشو فرناندز وأيوزي بيريز عن تدريب المنتخب الإسباني، ما يؤكد أنهما لن يلحقا بمواجهة ألبانيا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي سيغيب عنها رودري هيرنانديز للإيقاف.

استمر ناتشو في برنامج تعافيه الشخصي بهدف التعافي لمواجهة ثمن النهائي التي ستخوضها إسبانيا في 30 من الشهر الجاري.

وكانت آلام عضلية قد حرمت اللاعب من المشاركة في مواجهة إيطاليا.

وبالنسبة إلى بيريز فيعاني من استطالة عضلية تعرض لها في مواجهة إيطاليا

وسيجري تقييم حالته بصورة يومية، ومن غير المؤكد أن يتعافى ويلحق بمباراة ثمن النهائي.

وستسافر إسبانيا مساء اليوم الأحد إلى دسلدورف. وسيعقد مؤتمر صحافي سيشارك فيه المدرب لويس دي لا فوينتي واللاعب خيسوس نافاس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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