تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق أمام الإسماعيلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، أحمد كباكا، كجالي درامي، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي

هجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، الحاجي باري، باسم علي، عبد الرحمن رشدان، أحمد عاطف، طارق طه، علي زعزع، محمد نصير، محمد صادق

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر نظيره الإسماعيلي على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الاسبوع ال٢٧ من دوري نايل.