بالأسماء.. طاقم حكام إسباني يقود قمة الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

إقرأ أيضا.. هدية الزمالك لـ الأهلي في القمة 128 بالدوري.. وموقف رابطة الأندية المصرية

دش ساخن من كولر

عقد مارسيل كولر جلسة مع لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي وبخهم خلالها رغم الفوز على الداخلية بنتيجة 2-1 والوصول للوصافة مؤكدًا أنه حذر من التعالي أمام المنافس بداعي أنه في المركز الأخير بالدوري.

وأكد مدرب الأهلي للاعبيه أن سياسة التدوير تعني أن الجميع يجب أن يكون في أتم الجاهزية للمشاركة ولا يلوم أحد إلا نفسه إذا لم يستطع استثمار الفرصة التي تصل إليه.

ورفض المدرب السويسري الانشغال بتهديدات الزمالك بعدم خوض لقاء القمة مؤكداً أن هذا الأمر لا يخصه ولا يستطيع الإجابة عنه فالأمر متروك لاتحاد الكرة.

وأشار إلى أن فريقه جاهز لخوض مباراة القمة والاستعدادات تسير بكل قوة سواء ذهب الزمالك لملعب المباراة أو لم يحضر.

موقف ثلاثي الأهلي من القمة



استعاد الأهلي خدمات اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق للحاق بمباراة القمة ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل بالجولة السابعة والعشرين للدوري بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في التوقف الدولي.

ومن المنتظر أن يشارك أبو علي في تدريبات الفريق الأحمر بشكل طبيعي اليوم الأحد قبل ساعات من مواجهة القمة ضد الزمالك على أن يكون قرار مشاركته متروكًا للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

في المقابل ، خرج الجنوب أفريقي بيرسي تاو من حسابات الجهاز الفني للأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في التوقف الدولي أيضًا في العضلة الخلفية وهو ما يجعله خارج الحسابات.

ويخضع عمر كمال لاعب الأهلي لاختبار طبي على هامش التدريبات لحسم إمكانية لحاقه بمباراة القمة بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الأمامية أبعدتها عن مباراة الداخلية.



الرابطة تكشف عواقب الانسحاب

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية موقف الرابطة لن يتغير، وأنه حال إصرار الزمالك على عدم خوض مباراته أمام الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز، سيتم خصم نقاطه وفقا للائحة.

أضاف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عبر إم بي سي مصر 2 : احنا واخدين قرارنا ونزلنا المؤجلات وماتش الأهلي والزمالك يوم 25، وفي لائحة ونظام وجدول محترم عملاه إدارة محترمة والماتش يوم الثلاثاء.

وتابع: نادي الزمالك ده موضوعه هو ولو مجاش الزمالك هيتخصم 3 نقاط من الماتش و3 نقاط ثانية في نهاية الموسم.

يأتي ذلك وسط تأكيدات إدارة نادي الزمالك بتمسكها بموقفها بشأن عدم خوض مباراة الأهلي المقبلة، قبل الانتهاء من مباريات الدور الأول.

وهو ما أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حيث صرح قائلا: مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري.

وتابع: ولا صحة على الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه أو تغيير أي من مواقفه.