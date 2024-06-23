نجم الاهلي يقترب من الدوري السعودي

فتح مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي خطًا من المفاوضات مع النادي الاهلي لضم محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسئولو اتحاد جدة في ضم عبد المنعم من المارد الأحمر بنهاية الموسم، وذلك بعد الاستقرار على رحيل أحمد حجازي عن صفوف الفريق.

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ويرتبط أحمد حجازي بعقد مع نادي اتحاد جدة السعودي حتى عام 2026، إلا أن مسئولو النادي السعودي أخطروا اللاعب برحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

وكان محمد عبد المنعم قد أثار الجدل الفترة الماضية؛ وذلك بعدما قام بنشر رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” يشكر فيها جمهور الأهلي على الدعم الذي قدموه له الفترة الماضية.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها من 18 مباراة.