الكشف عن طاقم حكام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

حسم مسئولو اتحاد الكرة اجراءات وصول طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة المقبلة التي تجمع الاهلي والزمالك.

وأرسل مسئولو النادي الاهلي 70 الف دولار إلى اتحاد الكرة من أجل استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القمة.

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وكان اتحاد الكرة قد استقر على تعيين طاقم حكام إسباني لمباراة القمة المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير مباراة القمة الحكم أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها من 20 مباراة، فيما يحتل نادي الزمالك المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق من 20 مباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الدور الأول على النادي الاهلي بهدفين لهدف، حيث أحرز ثنائية الزمالك سيف الدين الجزيري، فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد أحمد عبد القادر.

يُذكر أن مسئولو نادي الزمالك كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن رفضهم خوض مباراة القمة المقبلةأمام الاهلي، إلا بعد خوض كل فرق الدوري مؤجلاتهم من الدور الأول.