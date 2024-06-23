موقف الاهلي من رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف الخارجي

حسم مسئولو النادي الاهلي موقفهم من رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف الخارجي بنهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع الأحمر الفترة الأخيرة.

وارتبط اسم محمد عبد المنعم بالانتقال إلى نادي موناكو الفرنسي خلال الموسم المقبل، كما ارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد.

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ويرغب مسئولو اتحاد جدة في ضم عبد المنعم من المارد الأحمر بنهاية الموسم، وذلك بعد الاستقرار على رحيل أحمد حجازي عن صفوف الفريق.

وكان محمد عبد المنعم قد أثار الجدل الفترة الماضية؛ وذلك بعدما قام بنشر رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” يشكر فيها جمهور الاهلي على الدعم الذي قدموه له الفترة الماضية.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، وذلك ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها من 18 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.