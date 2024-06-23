"لازم تتحركوا دلوقتي".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن حرمان الزمالك من المشاركة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن حرمان نادي الزمالك من المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

ونجح نادي الزمالك، في التتويج ببطولة الكونفدرالية الماضية، بعد تخطي عقبة نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة، وسوف يشارك في نفس البطولة الموسم المقبل.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "لازم أحذر وأنبه لأن فيه معلومة مهمة جدا، الاتحاد الدولي قال أن أي نادي عليه قضية أو أي أزمة لازم يخلصها قبل نهاية هذا الشهر ويوفق أوضاعه".

أكمل: "الزمالك لو لم يوفق أوضاعه قبل نهاية شهر يونيو الحالي، سيكون لديه أزمة في المشاركة أفريقيا، وأرجو أن اتحاد الكرة ومسؤولي الزمالك التحرك من الآن".

وأتم تصريحاته: "الأهم حاليا المشاركة الأفريقية بالنسبة لنادي الزمالك، ولازم المسؤولين يعرفوا ده لأن الوقت ضيق جدا ولازم ياخدوا بالهم من هذا الأمر، لأن البطولة تم إعلان مواعيدها".

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