رد غير حاسم من مدرب فرنسا عن مشاركة مبابي أمام بولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ المدير الفني لمنتخب فرنسا ديشامب على فرص نجم فريقه كيليان مبابي على المشاركة معهم أمام بولندا.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الأحد:"سترونه في الوقت المناسب ولكن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح هو يتعافى من الصدمة والكدمة تقل يومًا بعد يوم وسيعتاد على حالته وكذلك على القناع الذي يغير الرؤية قليلاً إنه في حالة جيدة".

وغاب مبابي عن المشاركة مع منتخب فرنسا أمام هولندا في الجولة الماضية على خلفية إصابته بكسر في الأنف بالجولة الأولى أمام النمسا بيورو 2024.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره البولندي عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بيورو 2024.

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