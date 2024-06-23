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المقاولون العرب يفتقد خدمات عبد الرحمن أكمل أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأحد، 23 يونيو 2024 03:00 م

يواصل عبد الرحمن أكمل، لاعب المقاولون العرب، الغياب عن فريقه في مواجهة الليلة المرتقبة أمام بيراميدز، والتي يستضيفها استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري، وذلك بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمدة مباراتين.


وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف عبد الرحمن أكمل لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مباراتين للطرد للعب العنيف، خلال مباراة فريقه أمام الداخلية، والتي انتهت بهزيمة ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة.


وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً ثميناً في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري.


واستقر المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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