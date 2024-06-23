شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفتقد خدمات عبد الرحمن أكمل أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يواصل عبد الرحمن أكمل، لاعب المقاولون العرب، الغياب عن فريقه في مواجهة الليلة المرتقبة أمام بيراميدز، والتي يستضيفها استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري، وذلك بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمدة مباراتين.



وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف عبد الرحمن أكمل لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مباراتين للطرد للعب العنيف، خلال مباراة فريقه أمام الداخلية، والتي انتهت بهزيمة ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة.



وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً ثميناً في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري.



واستقر المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 37.