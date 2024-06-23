شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر فى نهائي أفريقيا للطائرة الشاطئية المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية مع منتخب نيجيريا فى نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتنطلق مواجهة سيدات الطائرة ما بين منتخب مصر مع نيجيريا فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى المنتخب المصري لحصد اللقب الأفريقي والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في لقاء نصف النهائي بنتيجة 2/0، ليتأهل للمباراة النهائية.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على موريشيوس بنتيجة “2-0“، بينما تأهل المغرب بعد الفوز على كينيا بنتيجة “2-0“.

وتأهل منتخب السيدات إلى دور الثمانية بعد تصدر المجموعة الرابعة، حيث حقق الفوز في مباراتين، فقد فاز في الجولة الأولى على الكاميرون بنتيجة “2-0“ كما فاز على غانا في الجولة الثانية بنتيجة “2-0“.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

منتخب الرجال

عاطف عادل

يوسف ناصر

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.