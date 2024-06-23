شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يصعد 5 ناشئين مواليد 2005 لفريق الزمالك الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، 5 ناشئين من مواليد 2005 ليتم تصعيدهم للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق الأول.

ويرغب جوميز فى الفترة الحالية فى الاعتماد علي أكبر عدد من الناشئين للوقوف على مستواهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب للمرحلة المقبلة، وفى ظل النقص العددى الذى سيعانى منه الفريق حال رحيل بعض اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم.

ويخوض الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بقرار من جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، عقب الفوز على فاركو بالمباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى.

ويخوض الزمالك التدريبات رغم تمسك الإدارة البيضاء بعدم خوض أي مباراة من الدور الثانى بالدورى إلا بعد تنفيذ مطالبه من جانب رابطة الأندية.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الاهلى في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، في اللقاء الذى يقام بعد غدٍ الثلاثاء.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة طارئة اليوم، الأحد، لمناقشة أزمة خوض مباراة القمة، المقرر لها الثلاثاء أمام الأهلى فى الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الموقف النهائي للزمالك بشأن خوض المباراة من عدمه، في ظل تمسك الأبيض بعدم خوض أي مباراة بالدور الثانى من الدورى، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة من الدور الأول بالبطولة.