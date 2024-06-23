شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مودرن فيوتشر أمام الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 03:26 م

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر ، تشكيل الفريق أمام الإسماعيلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، أحمد كباكا، كجالي درامي، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي

هجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، الحاجي باري، باسم علي، عبد الرحمن رشدان، أحمد عاطف، طارق طه، علي زعزع، محمد نصير، محمد صادق

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره الإسماعيلي فى الرابعة عصر اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري.