شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 250 ألف دولار لـ سامسون أكينولا وعودة اللاعب للزمالك خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو نادى الزمالك بتحويل 250 ألف دولار للبنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق الكروى الأول، من قيمة مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل إنهاء أزمته.

ومن المقرر أن يعود سامسون أكينولا لصفوف الزمالك خلال الساعات المقبلة، بعدما وصل لحسابه المبلغ لاستكمال الموسم مع الفارس الأبيض، لاسيما أن حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك من نجح فى توفير العملة الصعبة لإنهاء أزمة اللاعب البنينى.

ويقوم الجهاز الإدارى لـ نادى الزمالك برئاسة عمرو أبو العز باستخراج تأشيرة عودة سامسون إلى القاهرة، بعد أن نجحت إدارة النادى فى توقير مستحقاته المتأخرة وتم تحويلها إلى حسابه البنكى.

وكان سامسون قرر عدم العودة إلى القاهرة بعد إن سافر إلى بلاده للإنضمام لصفوف منتخب بلاده، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية منذ ما يقرب 6 أشهر.