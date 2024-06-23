شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية جديدة لحارس الأهلي بسبب كسر عظام الوجه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 03:45 م

يخضع مصطفى مخلوف، حارس مرمى النادى الأهلى، لفحوصات طبية جديدة لتحديد برنامجه التأهيلى بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها عقب تعرضه لكسر فى عظام الوجه .

وتعرض مصطفى مخلوف لهذه الإصابة خلال أحد التدريبات التى سبقت مباراة فاركو ونقل على إثرها لأحد المستشفيات ووضع تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.