شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها الإعلان عن طاقم حكام القمة، الزمالك يمتنع عن خوض أى مباراة بالدور الثانى وليس الأهلى فقط، محمد عبد المنعم يفاضل بين اتحاد جدة وموناكو الفرنسى للرحيل.



ميكالى يدرس الاستعانة بالشناوى أو شوبير فى أولمبياد باريس 2024

يدرس البرازيلى ميكالى ، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، الاستعانة بأحد حراس مرمى النادى الاهلى فى أولمبياد باريس 2024.

ويدرس ميكالى ضم محمد الشناوى أو مصطفى شوبير حارسى الأهلى للقائمة النهائية للفراعنة الصغار، بعد استقراره على تواجد حارس مرمى ضمن الثلاثى فوق السن.

محمد عبد المنعم يفاضل بين اتحاد جدة وموناكو الفرنسى للرحيل عن الأهلي

يفاضل محمد عبد المنعم مدافع الاهلى ومنتخب مصر بين عرضى اتحاد جدة السعودى وموناكو الفرنسى للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

الزمالك: نمتنع عن خوض كل مباريات الدور الثانى وليس الأهلى فقط

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك ، أن النادى لا يمتنع عن خوض مباراة الأهلى فقط، المقرر لها بعد غد الثلاثاء بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، بل عن كل مباريات الدور الثانى.

مودرن فيوتشر يتابع حالة أحمد رفعت رغم خروجه من حسابات الموسم الجاري

يتابع مسؤولو نادي مودرن فيوتشر تطورات حالة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، والذي يخضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الفترة الحالية للاطمئنان على اللاعب بشكل تام قبل اتخاذ أي قرار بعودته إلى الملاعب.

الإسباني أليخاندرو مونييز حكماً لمباراة الأهلي والزمالك فى القمة

يقود طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه

كولر يطلب تقريراً عن تطورات المصابين فى الأهلي قبل قمة الزمالك

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق تقريراً عن تطورات تأهيل اللاعبين المصابين، وموقف برامجهم التأهيلية قبل خوض لقاء القمة أمام الزمالك.

الزمالك يعيد محمد عواد للتدريبات الجماعية دون خوض مباريات.. اعرف التفاصيل

استقر مسئولو الزمالك على إرجاء الإعلان عن نتيجة التحقيق الذى خضع له محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على خلفية الأزمة التي نشبت بينه وحسام عبد المجيد فى مباراة المصرى الأخيرة والمؤجلة بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى، لنهاية الأسبوع الجارى.