إتحاد الخماسي يكشف تفاصيل بطولة العالم للناشئين في الأسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - بحضور وزير الرياضة ..

عقد ظهر اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث والتي تقام في الفترة من 25 حتى 30 يونيو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

شهد المؤتمر، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد في قاعة الدكتور جمال مختار بكلية الهندسة بمقر الأكاديمية بشيراتون مصر الجديدة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر دائمًا في الموعد لاستضافة كبرى الأحداث الدولية وهو ما يعكس ثقة الاتحادات الدولية في مصر وباعها الكبير في تنظيم مثل تلك الأحداث.

أضاف صبحي أن الوزارة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الدعم للاتحادات الرياضية، لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية في هذا الشأن.

ووجه صبحي الشكر والتقدير للدكتور إسماعيل عبدالغفار لدور الأكاديمية القوي مع وزارة الشباب والرياضة لدعم للرياضيين وتقديم منح دراسية والتي تصل لأن تكون مجانية لدعم أبنائنا الرياضيين.

تابع صبحي أن مصر أصبحت مركزًا لاستضافة الأحداث الدولية بجانب تكوين كوادر في مختلف الاتحادات الأفريقية والدولية، موجهًا الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكامل للرياضة والرياضيين المصريين.

وأعرب المهندس ياسر أدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بـ استضافة مصر لفعاليات بطولة العالم للناشئين 2024 للخماسي الحديث

وأضاف ياسر إدريس خلال تصريحاته أن الخماسي الحديث حقق إنجازات كبيرة علي مدار السنوات الماضية متمنيا التوفيق للاعبين في بطولة العالم ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية كعادة اللاعبين المصريين في شتى البطولات.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في كلمته على سعادته بتنظيم هذه البطولة، قائلا: "أرحب ترحيبا خاصة بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونشكره على حرصه الدائم بالتواجد وسط جميع أبطالنا الرياضيين وكل ما يقدمه للرياضة المصرية".

وأضاف: "كل التوفيق لبعثة مصر في الأولمبياد وسط حضور ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، كما أتوجه بالشكر للمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث على وجود شراكة استراتيجية بين الاتحاد والأكاديمية العربية من أجل استضافة بطولات العالم لجميع المراحل السنية قي مختلف الأعمار خلال السنوات الماضية".

وأكمل: "نسعى لتنظيم بطولة تواكب ما تفدمه مصر على الصعيد التنظيمي في مختلف الرياضات سواء دوليًا أو قاريًا، ونرحب بكل ضيوف مصر، وننتهز الفرصة لتكريم مجموعة من أبطال مصر في مختلف الرياضات من طلاب الأكاديمية".

العريان يوضح تفاصيل بطولة العالم للخماسي

من جانبه وجه المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك المهندس ياسر إدريس، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لما تقدمه الأكاديمية من مجهود مكثف لإنجاح كل البطولات التي تقام على أرضها.

تابع شريف أن عدد الدول المشاركة في البطولة 42 دولة، وهو عدد طبيعي لأي بطولة عالم، ولأول مرة سيشارك اللاعبين الروسيين والبيلاروسيين في بطولة العالم، كلاعبين محايدين تحت علم الاتحاد الدولي، وذلك منذ قرار منعهم من المشاركة في أحد حدث رياضي منذ حرب أوكرانيا.

أضاف العريان أن الاتحاد الدولي أسند هذا الأمر لمصر لأول مرة لأنه يثق في قدرة مصر على المعاملة الجيدة للاعبين الروسيين والبيلاروسيين، لأن مصر لا تخلط الرياضة بالسياسة وثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري ستكون في محلها.

أردف العريان أن المنتخب الوطني المصري يعد حامل لقب هذه البطولة، مشددًا أنه يثق في قدرة اللاعبين والمدربين للمحافظة على اللقب خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر وبين جمهورنا.

أكد العريان أن البطولة الأفريقية ستقام في مصر على هامش بطولة العالم بمشاركة أكثر من 8 دول أفريقية لجميع المراحل السنية، وكذلك سيتم إحياء الاتحاد العربي الخماسي الحديث بالتعاون مع اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية «الأوكسا» لإحياء التعاون العربي في اللعبة.

أتم العريان أنه تم الاستقرار على المشاركة في أولمبياد باريس بـ أحمد الجندي ومهند شعبان، وفي قائمة الاحتياط، معتز وائل ومحمد الجندي، وفي منافسات السيدات سيشارك الفراعنة بـ سلمى أيمن وملك خالد، وفي قائمة الاحتياط أميرة قنديل وهايدي عادل.

وأقيم على هامش المؤتمر، تكريم بعض اللاعبين الدوليين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، والمتأهلين لأولمبياد باريس 2024، من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

كما شهد المؤتمر حضور دكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة، دكتور محمد الكردي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي، دكتور اشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، الأستاذ شريف محمد كمال رئيس الاتحاد المصري للهوكي، سعادة مروان الظالعي امين صندوق الاتحاد الاماراتي للبلياردو، الدكتور شادي عبد العزيز امين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، عمرو شمس عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، انس عبد السلام عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، الدكتور محمود مشالي مستشار رئيس الاكاديمية للشئون الرياضية، دكتور احمد خلف مدير الادارات الرياضة بالاكاديمية، دكتور محمد ابو العزم عميد شئون الطلاب بالاكاديمية.

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و 74 لاعبة و 109 مدربا وإداريا من 42 دولة.

كما يحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات، ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 فرداً.