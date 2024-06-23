شباب الأسكندرية تفعل أنشطة أندية التطوع بمراكز الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنفيذ وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة البرامج التطوعية والكشفية ‏بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في "الإدارة العامة للشباب " تنفيذ دورة الإسعافات الأولية لأعضاء نادى التطوع لمراكز شباب الحرمين - العمراوى - المعمورة -طوسون- المطار - الشهيد مهيد- بهيج - برج العرب القديم - مبارك وذلك ضمن خطة نادى التطوع بمقر جمعية الهلال الأحمر بحضور عدد ١٨ شاب وفتاة من أعضاء نادي التطوع باليوم الأول للدورة الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٣

هذا ويعني العمل التطوعي تقديم العون والمساعدة للآخرين ، ليسود الخير في المجتمع ، وجاءت هذه التسمية لأن الإنسان لا يقوم به مجبرا بل طواعية ، حيث ينبع من الداخل ، ويزداد تطور ونمو المجتمع ، كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة .

يعتبر العمل التطوعي اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها ، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة ، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه

يساعد العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به على الحفاظ على تطور المجتمع .

– يساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ ، ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة .

تاتي هذه الانشطة في اطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بتفعيل كافه الانشطه وشغل اوقات الفراغ