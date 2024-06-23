مدرب الخليج السعودي يرحل عن تدريب الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الخليج السعودي رحيل مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل بشكل رسمي بعد التوصل لإتفاق بفسخ العقد بينهما.





أكد نادي الخليج أنه تم فسخ عقد بيدرو إيمانويل بالتراضي بين الطرفين بعد الإنتهاء من جميع الأمور القانونية، بعد طلبه الرحيل.

وكان بيدرو إيمانويل يملك في عقده مع الخليج موسما آخر لكن المدرب البرتغالي قرر الرحيل عن الفريق للموسم الثالث على التوالي.

وكان بيدرو إيمانويل قاد الخليج في 69 مباراة، خلال الموسمين الماضيين، حقق الانتصار في 21 مباراة، وتعادل في 14 آخرين، وتلقى الخسارة في 34 لقاء.

وصل إيمانويل مع فريقه الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي محمد شريف، إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لكنه خسر امام النصر، الذي وصل للنهائي لكنه تلقى الهزيمة أمام الهلال.

وأختتم الخليج موسمه في الدوري السعودي للمحترفين في المركز الحادي عشر، بعدما جمع 37 نقطة.

وبدأت نادي الخليج في البحث عن مدرب جديد بعد رحيل إيمانويل قبل بداية المعسكر الخارجي في منتصف يوليو المقبل في سلوفينيا.

