الزمالك يتوصل لحل مع سامسون واللاعب يصل خلال ساعات القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - توصل نادي الزمالك لإتفاق مع البنيني سامسون أكينيولا نجم الأبيض، بشأن أزمة مستحقاته الأخيرة بعدما طالب اللاعب بالحصول عليها بعد عدم تلقيه مستحقاته منذ عام.

أكد نادي الزمالك أنه سيدفع جزء من مستحقاته للاعب سامسون أكينيولا، على أن يدفع الباقي على دفعات.

ويعود سامسون أكينيولا خلال ساعات إلى القاهرة، لعقد جلسة مع نادي الزمالك لإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين على أن يدفع الأبيض جزء من المستحقات في الوقت الحالي، ويقدر بـ 250 ألف دولار.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة بعد تحقيق الفوز على فاركو.

ويحتل نادي الزمالك، المركز الـ9 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويملك في رصيده 34 نقطة.

في سياق آخر، يجتمع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من أجل مناقشة الخطوة المقبلة، بعدما أكد عدم مشاركته في مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها في مسابقة الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد نادي الزمالك رفضه التراجع عن موقفه، متمسكا بعدم خوض المباراة أمام الأهلي قبل الإنتهاء من المباريات المؤجلة.

وعلمت الخليج 365 من مصادرها داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة الأبيض استقر على تصعيد موقفه، وعدم التراجع، ويجهز ملف سيقدمه إلى المحكمة الرياضية "كاس" للدفاع عن حقوقه.

