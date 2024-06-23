محمد صبحي يحصد 3 ذهبيات بكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي ويتأهل للأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - حصد محمد صبحي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي 4 ميداليات، في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة خلال الفترة الحالية في جورجيا.

وحقق محمد صبحي 3 ميداليات ذهبية كما يلي: ذهبية المجموع وذهبية الرواد وذهبية مجموع الرواد، بالإضافة إلى فضية العمومي برقم 225 كجم.

كما تمكن لاعب المنتخب المصري، من تحطيم رقم العالم للرواد في منافسات وزن 88 كجم.

وبذلك يتأهل محمد صبحي إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني محمد غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.