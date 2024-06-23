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اتحاد جدة يتحرك للتعاقد مع مهاجم جديد

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ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي اتحاد جدة للتعاقد مع أحد لاعبي في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوفه.


أكد تقارير صحفية من إيسلندا أن نادي اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع المهاجم ألبرت جودموندسون لاعب جنوى ومنتخب إيسلندا لتدعيم خط الهجوم في الفترة.

وتابعت التقارير أن برينيار إنجاسون أحد أقارب اللاعب أكد في تصريحات أن اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع جودموندسون.

وتابع أن موقف جودموندسون واضح بشأن عرض نادي اتحاد جدة، حيث إنه لن ينظر إليه إلا إذا لم يكن هناك أي عرض مثير للاهتمام في قارة أوروبا.

وخاض جودموندسون مع جنوى في الموسم الماضي 2023-2024، 37 مباراة في كل المسابقات، وأحرز فيهم 16 هدفا وصنع 5 آخرين، ليسهم بـ 21 هدفا.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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